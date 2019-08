09:22 Uhr

Friedberg: Unbekannter zerkratzt absichtlich Lack von Auto

Lack zerkratzt: Ein Unbekannter hat ein Auto in Friedberg mutwillig beschädigt.

Ein VW stand zwei Tage lang geparkt in Friedberg. In dieser zeit beschädigte ein Unbekannter das Auto mit Absicht, wie die Polizei mitteilt.

Ein Unbekannter hat einen in der Anton-Heinle-Straße geparkten Wagen beschädigt. Der schwarze VW stand dort von Freitagabend bis Sonntagabend gegen 19 Uhr. Der Täter zerkratzte laut Polizei mutwillig den Lack der linken Fahrzeugseite und richtete Sachschaden in Höhe von 2000 Euro an.

Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

