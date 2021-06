Unbekannter zersticht Reifen an Fahrzeug

Vermutlich auf dem Aldi-Parkplatz in Friedberg wurden einem Autofahrer zwei Reifen zerstochen. Die Polizei sucht nach dem Täter.

Am Donnerstag zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr wurden einem 67-jährigen Fahrzeughalter zwei Reifen seines Toyotas zerstochen. Der Fahrzeughalter bemerkte dies erst zu Hause. Aufgrund der Restfahrtstrecke und des Luftverlustes vermutet die Polizei als Tatort den Aldi-Markt in der Marquardtstraße in Friedberg.

Zwei Reifen zerstochen: 300 Euro Schaden

Sie schätzt den Schaden auf 300 Euro und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters. Hinweise können direkt bei der PI Friedberg sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle aufgegeben werden. (AZ)

