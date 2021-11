Unfall: Beim Rückwärtsfahren kracht es

Ein Autofahrer will vor einer Ampel in Friedberg doch noch die Fahrspur wechseln und setzt zurück. Dabei übersieht er aber ein Auto hinter sich.

Weil ein Mann sich auf der Fahrbahn anders einordnen wollte, sind am Sonntag zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 56-Jähriger gegen 13.55 Uhr auf der Joseph-Hohenbleicher-Straße ( B300) in Richtung Augsburg. Er musste an der Kreuzung mit der Augsburger Straße verkehrsbedingt halten.

Sachschaden nach Zusammenstoß an der B300

Vor der Ampel wollte er laut Polizei dann noch die Spur wechseln und fuhr deswegen rückwärts. Hinter ihm stand ein 30-Jähriger mit seinem Auto, den der andere Mann übersah. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 1600 Euro. (AZ)