Unfall auf B300: 24-Jährige kracht im Starkregen in Leitplanke

Eine junge Frau fährt auf der B300 und kommt wegen starken Regens von der Straße ab. Sie fährt in eine Leitplanke und auch das Auto hinter ihr wird beschädigt.

Auf der B300 in Höhe des Sportplatzes in Friedberg ist am Dienstag eine Frau mit ihrem Auto in eine Leitplanke geknallt. Wie die Polizei mitteilt, war die 24-Jährige gegen 19 Uhr von Aichach Richtung Friedberg unterwegs. Sie kam wegen Starkregens nach links von der Straße ab und stieß mit der Leitplanke zusammen.

Kieselsteine beschädigen Auto auf der B300 bei Friedberg

Die Frontscheibe des BMW einer 36-Jährigen hinter ihr wurde durch die herumfliegenden Steine beschädigt. Insgesamt liegt der Sachschaden bei etwa 4000 Euro. (AZ)