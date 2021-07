Unfall auf der Lechhauser Straße: Rollerfahrerin muss ins Krankenhaus

Ein Autofahrer will in die Lechhauser Straße einbiegen. Dort fährt allerdings eine Rollerfahrerin, die er übersieht. Die Rollerfahrerin wird leicht verletzt.

Am Mittwoch ist eine Rollerfahrerin auf der Lechhauser Straße in Friedberg verunglückt. Der Unfall habe sich gegen 15.45 Uhr ereignet, meldet die Polizei. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr auf der Josef-Wassermann-Straße und bog in die Lechhauser Straße ab. Er übersah die 21-jährige Rollerfahrerin.

Roller beschädigt, Fahrerin nur leicht verletzt

Sie wurde leicht verletzt und musste mit einem Krankenwagen ins Friedberger Krankenhaus gebracht werden. Ihr Kymco-Roller musste abgeschleppt werden, der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 4000 Euro. (AZ)