Unfall auf kurviger Strecke: Mann kracht bei Oberzell in Leitplanke

Auf der B300 verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt in die Leitplanke. Dabei entsteht ein hoher Schaden an seinem Wagen.

Der kurvige Straßenverlauf der B300 ist einem Mann am Montag zum Verhängnis geworden. Er fuhr laut Polizei gegen 0.05 Uhr von Dasing her die B300 Richtung Friedberg. Er sei kurz hinter Oberzell gewesen, als er auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in eine Leitplanke fuhr, heißt es von der Polizei. Das Auto des 25-Jährigen musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden, es war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. (AZ)