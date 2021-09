Unfall beim Rangieren in der Bozener Straße

Ein geparkter Daihatsu wurde in der Bozener Straße in Friedberg beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht.

Vermutlich beim Rangieren beschädigte jemand in der Bozener Straße in Friedberg einen geparkten Daihatsu hinten links und machte sich dann davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen.