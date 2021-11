Friedberg

12:09 Uhr

Unfall in Friedberg: Lkw-Fahrer fährt in stehendes Auto

Ein Lasterfahrer will auf einen Parkplatz abbiegen, dann setzt er zurück, und es kracht: In Friedberg kommt es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall.

Im Rückwärtsgang hat ein Lasterfahrer am Mittwoch ein stehendes Auto beschädigt. Laut Polizei wollte der 45-Jährige auf der Bozener Straße rechts auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Eine 46-Jährige fuhr gegen 14.55 Uhr im Auto hinter ihm. Der Lkw-Fahrer schwenkte auf die Gegenfahrbahn, um dann auf den Parkplatz zu fahren. Die Autofahrerin stand zu diesem Zeitpunkt im hinteren Bereich des Sattelaufliegers. Beim Rangieren übersieht der Lasterfahrer ein Auto Der Mann musste aber seinen Abbiegevorgang unterbrechen und zurücksetzen. Er übersah das stehende Auto und beschädigte mit dem Auflieger dessen Motorhaube. Der Sachschaden durch den Unfall liegt bei etwa 2200 Euro. (AZ)

