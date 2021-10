Unfallflucht: Auto wird in Friedberg angefahren

Ein geparktes Auto wird in Friedberg beschädigt. Wer den Unfall verursacht hat, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ist nicht bekannt.

Etwa 3000 Euro Sachschaden hat eine unbekannte Person in Friedberg verursacht. Der Schaden entstand an einem BMW, der in der Straße Am Bierweg in Friedberg geparkt war. Unfallzeitpunkt war zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8.15 Uhr am Mittwoch.

Laut Polizei ist der Defekt vorne links an dem grauen BMW. Es ist nicht bekannt, wer den Schaden verursacht hat, weil die Person einfach von der Unfallstelle verschwand. (AZ)