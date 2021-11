Unfallflucht: Hyundai wird in Friedberg beschädigt

Etwa 1500 Euro Schaden und niemand, der daran Schuld trägt. In Friedberg wird ein Auto angefahren, und niemand kümmert sich um die Regulierung des Schadens.

Ein in der Robert-Hartl-Straße in Friedberg geparkter Hyundai ist am Dienstag zwischen 13.45 Uhr und 14 Uhr beschädigt worden. Laut Polizei ist der Defekt vorne links.

Der Verursacher oder die Verursacherin kümmerte sich nicht um den Sachschaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)