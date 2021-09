Unfallflucht: VW auf Supermarktparkplatz angefahren

Vielleicht ist es beim Rangieren passiert: Die Polizei sucht den Schuldigen oder die Schuldige, der oder die in Friedberg am Dienstag ein Auto angefahren hat.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Lechhauser Straße in Friedberg ist es am Dienstag zu einer Unfallflucht gekommen. Der Unfall muss zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr geschehen sein. Dabei wurde ein silberfarbener VW an der hinteren, rechten Fahrzeugseite beschädigt. Laut Polizei wurde der geparkte Wagen mutmaßlich beim Rangieren angefahren.

Der Sachschaden wird mit etwa 2.500 Euro beziffert. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder die Unfallflüchtige unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)