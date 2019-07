11:34 Uhr

Friedberg: Unfallflucht am See in Derching

Unfallflucht am Derchinger See.

Auto am Derchinger See abgestellt und bei der Rückkehr nach gut zwei Stunden einen vierstelligen Schaden festgestellt: So ging es jetzt einer Mazda-Fahrerin.

Eine 50-Jährige hat ihren grauen Mazda am Winterbruckenweg auf Höhe des Derchinger Sees abgestellt und musste später einen Schaden an dem Wagen feststellen. Als sie am Dienstag gegen 18 Uhr nach rund zweieinhalb Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am hinteren linken Radkasten fest.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

