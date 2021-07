Unfallflucht auf Möbelhaus-Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Friedberg wird ein Auto angefahren. Der Schuldige macht sich davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Friedberg wurde am Mittwoch ein Auto angefahren. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, stand es auf dem Parkplatz eines Möbelhauses an der Augsburger Straße. Der Vorfall muss sich zwischen 11.10 Uhr und 20.15 Uhr ereignet haben.

Polizei nimmt Hinweise zu Unfallflucht in Friedberg entgegen

Beschädigt wurde die linke Fahrzeugseite des silberfarbenen Opels, der Sachschaden liegt etwa bei 1000 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Hinweise entgegen. (AZ)