Unfallflucht auf dem Chippenham-Ring bei Friedberg

Beim Linksabbiegen schert eine Autofahrerin in Friedberg nach rechts aus. Deswegen kommt es hinter ihr zu einem Unfall mit Sachschaden.

Wegen des Fahrfehlers einer 65-Jährigen sind am Donnerstag zwei Autos auf dem Chippenham-Ring ineinander- gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 15.40 Uhr von der B300 kommend über den Chippenham-Ring in Richtung Kissing. Sie ordnete sich dann auf die Linksabbiegerspur ein, um in die Röntgenstraße zu fahren. Auf der linken der beiden Geradeausspuren fuhr ein 40-Jähriger, ebenfalls Richtung Kissing. Er gab gegenüber der Polizei an, dass die Frau beim Abbiegen plötzlich nach rechts ausgeschert und auf seine Fahrbahn geraten sei.

Autofahrerin lässt sich durch Unfall nicht aufhalten

Er erkannte den Fehler und um nicht mit ihr zusammenzustoßen, bremste er. Hinter dem Mann fuhr eine 56-jährige Autofahrerin, die zu spät bemerkte, dass vor ihr gebremst wurde. Sie fuhr auf den Wagen des Mannes auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 6500 Euro. Die 65-jährige fuhr weiter, konnte aber von der Polizei an ihrem Wohnort angetroffen werden. Der 40-Jährige hatte sich das Kennzeichen der Unfallflüchtigen notiert. Nun wird wegen Unfallflucht gegen sie ermittelt. (AZ)