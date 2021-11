Unfallflucht in Friedberg: Unbekannte beschädigen Transporter

In Friedberg wird ein Transporter beschädigt, doch der oder die Schuldige fährt davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat in Friedberg einen geparkten Transporter angefahren und sich dann nicht zu erkennen gegeben. Laut Polizei war das Fahrzeug in der Kolpingstraße geparkt, und der Unfall geschah am Mittwoch gegen 15 Uhr. Der Wagen wurde am linken Außenspiegel demoliert, der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)