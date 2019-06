vor 40 Min.

Friedberg: Unfallflucht in der Augsburger Straße

In Friedberg hat jetzt der Fahrer eines Skoda Yeti Schaden an einem Nissan Juke angerichtet. Der Verursacher fuhr einfach davon.

Ein weißer Skoda Yeti mit dunklem Dach verursachte jetzt einen Unfall. Der Fahrer fuhr am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr davon. Die Geschädigte hatte ihren Nissan Juke in der Augsburger Straße vor der Sparkasse in der Maria-Alber-Straße geparkt. Links neben ihr stand der weiße Skoda Yeti.

Vermutlich hat dieser beim Ausparken die vordere linke Fahrzeugseite des Nissan touchiert und richtete gut 2000 Euro Schaden an. Der Fahrer sei ein älterer Mann gewesen. Hinweise hierzu an die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710. (tril)

