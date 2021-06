Unklare Umstände bei Zusammenstoß in Friedberg

Ein Lkw rangiert oder steht in Friedberg quer zur Fahrbahn in der Karl-Sommer-Straße. Eine 54-Jährige ist mit den Auto unterwegs, es kommt zum Unfall.

In der Karl-Sommer-Straße in Friedberg sind am Donnerstag ein Lkw und ein Auto zusammengestoßen. Autofahrerin und Lkw-Fahrer widersprechen sich aber darin, wie es dazu kommen konnte. Laut Polizei stand beziehungsweise rangierte der 24-Jährige Lkw-Fahrer gegen 10.50 Uhr an einer Baustelle. Sein Fahrzeug war dabei quer zur Fahrbahn ausgerichtet.

Fuhr der Laster oder stand er? Polizei sucht Zeugen

Die 54-jährige Unfallgegnerin fuhr auf der Karl-Sommer-Straße in nördlicher Richtung. Lkw und Auto kollidierten. Die Polizei teilt mit, dass noch nicht geklärt werden konnte, wie der Unfall geschehen ist. Ob die Autofahrerin in den stehenden Lastkraftwagen gefahren ist oder der rangierende Lkw in das fahrende Auto fuhr, ist noch unklar.

Die Polizei Friedberg bittet daher Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. Beim Zusammenstoß gab es keine Verletzten, der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 2000 Euro. (AZ)