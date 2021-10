Vandalismus: Opel wird am Spiegel beschädigt

Ein Fahrzeug steht in der Geistbeckstraße in Friedberg. Dort wird der Wagen demoliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Opel Astra wurde in Friedberg am rechten Außenspiegel beschädigt, die Tat ereignete sich zwischen 22 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am Samstag. Laut Polizei stand das Auto in der Geistbeckstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)