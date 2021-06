Vandalismus an der Grundschule: Jugendliche unter Verdacht

Feiernde Jugendliche haben auf dem Dach der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg erheblichen Schaden angerichtet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) hat Anzeige gegen eine Gruppe von Jugendlichen erstattet, die auf dem Dach der Theresia-Gerhardinger-Grundschule randalierten.

Im Frühjahr dieses Jahres brachte der LBV zusammen mit der Stadt Friedberg an der Schule einen Mauerseglerkasten an. Damit diese Vögel angelockt werden, wurde auf dem Dach der Schule ein solarbetriebener Lautsprecher installiert, der den Gesang dieser Vögel imitiert.

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag, 2. bis 4. Juni, erkletterten vermutlich Jugendliche das Dach der Grundschule, vermutlich um dort eine Fete zu feiern. Dabei setzten sie die Soundbox in Brand, rissen sie von ihrer Grundplatte und warfen sie in den Schulhof. Das Gerät wurde dabei völlig zerstört.

Batteriesäure läuft aus: Soundbox ist jetzt Sondermüll

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro für die eigentliche Soundbox und zusätzlich nochmals etwa 120 Euro für die durch den Brandschaden und die durch ausgelaufenen Batteriesäure zum Sondermüll gewordenen Überreste. Nicht im Schadensumfang eingerechnet sind die zahlreichen Arbeitsstunden, die nun wieder neu anfallen und den eigentlichen Schaden nochmals erhöhen.

Der LBV weist darauf hin, dass er sich überwiegend durch Spenden und Mitgliedsbeiträge finanziert. Eine Versicherung – und somit ein Ersatz - solcher Schäden ist nicht möglich. Somit ist nicht nur der LBV, sondern die Allgemeinheit geschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch: