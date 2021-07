Vandalismus in Tiefgarage im Rothenberg-Viertel

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Friedberg hat ein Missetäter mit einem Feuerlöscher Unheil angerichtet. Nun muss die Parkfläche gereinigt werden.

Ein Übeltäter hat in einer Tiefgarage an der Brunecker Straße in Friedberg einen kompletten Feuerlöscher entleert. Die Garage gehört zu einem Mehrfamilienhaus. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das Ganze am Donnerstag zwischen 12 und 15.45 Uhr.

Sachbeschädigung: Parkplätze voller Löschmittel

Das Löschmittel war großflächig auf dem Boden der Parkfläche verteilt, die nun gereinigt werden muss. An den geparkten Fahrzeugen entstand kein Schaden. Mittlerweile gibt es Hinweise darauf, dass sich der Schuldige gestellt hat. (AZ)