Verein schlägt Stadt in Togo als Partnerstadt für Friedberg vor

Plus Friedberg möchte eine Partnerschaft mit einem Ort in einem Entwicklungsland schließen. Eine Initiative macht sich für das afrikanische Zafi stark. Auch Ndanda ist im Rennen.

Bekommt Friedberg eine sechste Partnerstadt? Der Stadtrat überlegt, eine Partnerschaft mit einem Ort in einem Entwicklungsland einzugehen. Nun hat eine Initiative die Stadt Zafi in Togo vorgeschlagen. Dorthin besteht bereits eine Beziehung.