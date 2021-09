Friedberg

17:06 Uhr

Verlosung: Karten für Konzert von Brass Bands zu gewinnen

Die beiden Bands der Bayerischen Brass Akademie spielen am Samstag, 2. Oktober 2021, in Friedberg. So können Sie Karten für das Konzert gewinnen.

Von Ute Krogull

Raumfüllender Blechbläserklang, Spielfreude und mitreißende Melodien zeichnen Konzerte von Brass Bands aus. Am Samstag, 2. Oktober, ist das in Friedberg zu erleben. Wir verlosen Tickets für die Veranstaltung. In der Max-Kreitmayr-Halle spielen ab 19 Uhr die beiden Formationen der Bayerischen Brass Akademie, die Friedberger Mitglieder und seit Kurzem auch ihren Sitz in der Herzogstadt hat. Aushängeschild des Vereins ist die 3BA Concert Band, die aus 30 Profimusikern und ambitionierten Laien besteht. Seit 14 Jahren verteidigt sie den Titel des Deutschen Brass Band Meisters. Mit von der Partie ist außerdem das Nachwuchs-Ensemble, die 3BA Academy Band. Bernd Geser zeigt als Solist der 3BA Concert Band die Bandbreite des Euphoniums. Was auf einem Euphonium möglich sein kann, stellt der Solist des Abends unter Beweis. Bernd Geser begann seine musikalische Karriere im Landespolizeiorchester Baden-Württemberg, ehe er sich national und international einen Namen als Solokünstler erarbeitete. Wir verlosen fünfmal zwei Karten für das Konzert. Wenn Sie Tickets gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis spätestens Freitag, 1. Oktober, 9 Uhr, eine E-Mail an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort: Brass. Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt. Konzert der Bands der Bayerischen Brass Band Akademie in Friedberg Das Konzert der Bands der Bayerischen Brass Band Akademie findet am Samstag, 2. Oktober, um 19 Uhr in der Max-Kreitmayr-Halle statt. Anmeldung ist per E-Mail an info@3ba-brass.de erforderlich. Karten sind zum Preis von 15 Euro (zehn Euro ermäßigt) auf www.reservix.de sowie nach Anmeldung an der Abendkasse erhältlich. Lesen Sie dazu auch Friedberg Brass Bands geben in Friedberg ihren musikalischen Einstand

