Verlosung: Karten für Lesung mit Nina Petri zu gewinnen

Die Schauspielerin Nina Petri kommt am 24. September 2021 ins Friedberger Schloss. So können Sie Karten gewinnen.

Nina Petri hat sicher jeder schon mal in einem Film gesehen, sei es im "Tatort" oder im Kinostreifen "Lola rennt". Nun kommt die bekannte deutsche Schauspielerin zu einer Lesung nach Friedberg. Am Freitag, 24. September, ab 20 Uhr heißt es dort "Nimm das Glück, wo es Dir lacht!"

Ob auf der Bühne, vor der Kamera oder als Sprecherin zahlreicher Hörbücher – die Hamburgerin ist in jedem Metier zu Hause und wurde für ihr schauspielerisches Schaffen ("Tatort", "Emmas Glück", "Lola rennt") mehrfach ausgezeichnet.

Für ihre Lesung hat sich Petri das Thema Glück vorgeknöpft und ist dabei auf erstaunliche Texte gestoßen: Was ist Glück? Was macht uns glücklich? Wie nützlich sind Glücksbringer? Was schreiben Autoren wie Doris Dörrie und Franz Kafka zu dem Thema? Versprochen wird ein Abend, der verzaubert und zum Nachdenken anregt. Karten gibt es im Bürgerbüro sowie an der Abendkasse.

Verlosung für Lesung von Nina Petri in Friedberg

Wir verlosen dreimal zwei Tickets für die Veranstaltung. So können Sie mitmachen: Schicken Sie bis Freitag, 9 Uhr, eine E-Mail an die Adresse redaktion@friedberger-allgemeine.de, Stichwort "Petri". Die Gewinner bzw. Gewinnerinnen werden von uns bis Freitagmittag benachrichtigt.