Friedberg

vor 52 Min.

Viele Ideen für das NKD-Gebäude in Friedberg - das sind die Varianten

Was passiert mit dem NKD-Gebäude an der Ludwigstraße in Friedberg? Eine Machbarkeitsstudie stellt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten vor.

Plus Architekturbüro stellt Machbarkeitsstudie für das NKD-Gebäude an der Ludwigstraße in Friedberg vor. Manche Planungsvariante ist auch mit Problemen verbunden.

Von Thomas Goßner

Abriss und Neubau oder Umbau und Sanierung? Vereinsräume, Jugendtreff oder Schulhaus? Sieben Varianten hat die Stadt Friedberg in einer Machbarkeitsstudie für das NKD-Gebäude an der Ludwigstraße 27 untersuchen lassen. Jetzt wurde das Gutachten im Bauausschuss des Stadtrats vorgestellt.

