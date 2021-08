Friedberg

Von "Schweinchen" bis Inklusion: Warum Boule mehr ist, als Bälle werfen

In Friedberg konnten sich Interessierte am Boule ausprobieren.

Plus Boule? - Ist eine Sportart. Warum das alles andere als langweilig sein kann, zeigen Spielerinnen und Spieler in Friedberg. Was das mit Inklusion zu tun hat.

Von Marlene Volkmann

"Sie stehen da gefährlich!" ruft eine Frau dem Mann zu, der am Ende der Bahn zuschaut. Aber er bleibt ganz ungerührt stehen: "Ich vertraue Ihnen." Und dann schlägt die nächste Kugel doch gar nicht so weit von ihm weg ein. Immer wieder fahren ganz langsam Autos vorbei, die Fahrer beobachten, was im Hafnergarten vor sich geht: Dort hat sich eine Gruppe Menschen versammelt, ein ungewöhnlicher Anblick nach dem Lockdown. Die meisten, die gekommen sind, sind etwas älter, es sind aber auch einige Jüngere dabei. Im Hafnergarten veranstaltet das Komitee Friedberg Bressuire gemeinsam mit dem Bürgernetz Friedberg zwei Boule-Abende. Hier treffen sich absolute Anfänger und Profis. Jetzt ist mehr in Friedberg geplant.

