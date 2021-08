Friedberg

vor 32 Min.

Vor 4000 Jahren holten sich Männer ihre Ehefrauen aus der Ferne

Plus Von wegen mobile Gesellschaft im 21. Jahrhundert! Ein Archäologe berichtet von völlig neuen Erkenntnissen zur Migration. Die Quelle sind Grabfunde südlich von Augsburg.

Von Regine Nägele

Wie muss es sich anfühlen, seine Tochter mit 17 Jahren von zu Hause in die Ferne gehen zu lassen in der Gewissheit, dass man sie nie mehr im Leben wiedersehen würde? Dass dies gängige Praxis war und nicht auf Freiwilligkeit fußte, dass ein solches System mit mobilen Frauen während der Bronzezeit über 800 Jahre funktionierte, sogar zu Frieden ohne weitreichende kriegerische Auseinandersetzungen führte, erfuhren mehr als 90 Zuhörer im Großen Saal des Friedberger Schlosses in einem spannenden Vortrag über das Leben im Lechtal.

