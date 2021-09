Vorfahrt genommen: 3000 Euro Schaden bei Zusammenstoß

In Friedberg fährt eine Frau von der Ringstraße in die Dasinger Straße. Dabei nimmt sie einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt und es kracht.

An der Kreuzung von Ringstraße und Dasinger Straße sind in Friedberg am Sonntag zwei Autofahrerinnen zusammengekracht. Laut Polizei fuhr eine 78-Jährige gegen 15.40 Uhr mit ihrem Toyota auf der Ringstraße und wollte in die Dasinger Straße abbiegen.

Sie missachtete dabei, dass die 54-jährige Ford-Fahrerin, die auf der Dasinger Straße fuhr, Vorfahrt hatte. Am Unfallort stand auch ein "Vorfahrt gewähren!"-Schild. Keine der beiden Frauen wurde verletzt, es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro, meldet die Polizei. (AZ)