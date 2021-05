Vorfahrt missachtet: 5000 Euro Sachschaden in Friedberg

Mit seinem Mitsubishi will ein Autofahrer in die Wulfertshauser Straße fahren, missachtet aber die Vorfahrt eines anderen Mannes. Beide stoßen zusammen.

Von der Robert-Hartl-Straße wollte ein Autofahrer am Mittwoch in die Wulfertshauser Straße in Friedberg abbiegen. Dabei missachtete er aber die Vorfahrt eines Hyundai-Fahrers, der hier gegen 18.30 Uhr unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, meldet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. (AZ)

