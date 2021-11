Vorfahrt missachtet: 84-Jähriger baut Unfall in Friedberg

Ein 84-Jähriger fährt von Marquardtstraße in die Münchner Straße in Friedberg. Dabei übersieht er einen 18-Jährigen und die Autos stoßen zusammen.

Weil er die Vorfahrt eines 18-Jährigen nicht geachtet hat, hat ein Autofahrer am Dienstag in Friedberg einen Unfall verursacht. Er fuhr laut Polizei gegen 10.57 Uhr von der Marquardtstraße in die Münchner Straße.

Der jüngere Autofahrer befand sich auf dieser Straße und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.600 Euro. (AZ)