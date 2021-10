Voxeljet macht Windkraft noch sauberer und effizienter

Plus Das Friedberger Unternehmen Voxeljet AG entwickelt in einer Kooperation den weltgrößten 3D-Drucker. Damit werden tonnenschwere Komponenten für Offshore-Anlagen gefertigt.

Die International Energy Agency prognostiziert, dass die Kapazitäten von Offshore-Windkraftanlagen bis 2040 um das 15-fache ansteigen und sich zu einer Billionen-Dollar-Industrie entwickeln werden. Um die Produktion der Komponenten zu beschleunigen und umweltverträglicher zu gestalten, kommt künftig der weltweit größte 3D-Drucker zum Einsatz, an dessen Entwicklung die Friedberger Firma Voxeljet AG beteiligt ist. Eine entsprechende Vereinbarung hat Voxeljet mit General Electric (GE) und dem Fraunhofer Institut getroffen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.