Friedberg

06:30 Uhr

Warum Verrücktheit die Schauspielerin Nina Petri glücklich macht

Nina Petri kommt am Freitag, 24. September, ins Schloss in Friedberg.

Plus Nina Petri kommt am 24. September zu einer Lesung über Glück ins Friedberger Schloss. In einem Interview erzählt sie, was das Thema ihr persönlich bedeutet.

Wie sehr freuen Sie sich auf Ihren Auftritt in Friedberg?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen