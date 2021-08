Friedberg

Was die neue Spielplatzsatzung in Friedberg alles regeln soll

Bei Gebäuden mit mehr als drei Wohneinheiten muss der Bauherr einen Spielplatz anlegen. Das will die Stadt Friedberg mit einer eigenen Satzung bis ins Detail regeln.

Plus Friedbergs Bürgermeister Eichmann will eine eigene Satzung, die private Bauherren in die Pflicht nimmt. Nicht bei allen Stadträten stößt das auf Begeisterung.

Von Thomas Goßner

Wer ein Haus mit mehr als drei Wohneinheiten baut, muss nach der Bayerischen Bauordnung einen Kinderspielplatz anlegen - zumindest theoretisch. Denn in der Vergangenheit wurde diese Vorschrift mal mehr, mal weniger konsequent umgesetzt. Die Stadt Friedberg will nun aber ein festes Regelwerk erlassen, das sogar Lage, Größe und Ausstattung festschreibt. Bei der ersten Vorstellung im Planungsausschuss des Stadtrats fragte sich mancher: Braucht's das?

