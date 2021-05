Friedberg

vor 33 Min.

Was wird an der Ecke Münchner Straße/Bahnhofstraße gebaut?

So soll das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Münchner Straße/Bahnhofstraße in Friedberg einmal aussehen. Diese Animation zeigt die Ansicht von der Münchner Straße aus.

Plus Seit Jahrzehnten liegt das Gelände an der Ecke Münchner Straße/Bahnhofstraße in Friedberg brach. Jetzt tut sich dort etwas.

Von Ute Krogull

Dass sich an der Ecke Münchner Straße/Bahnhofstraße etwas tut, sorgt in Friedberg für Gesprächsstoff. Jahrzehntelang lag das Grundstück brach. Alexander Semidubersky, Geschäftsführer der Projektentwicklungsfirma SAS Wohnbau mit Sitz in Augsburg, erklärt, was dort geplant sei.

Themen folgen