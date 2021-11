Wer hatte beim Unfall in Friedberg Grün?

Zwei Autos kollidieren auf einer Kreuzung in Friedberg. Der Schaden ist hoch.

Zu einem schadensträchtigen Zusammenstoß kam es am Freitag gegen 20 Uhr an der Kreuzung der Zeppelinstraße mit der Joseph-Hohenbleicher-Str. ( B300). Ein Pkw-Fahrer kam laut Polizei bei Grünlicht von der Zeppelinstraße her auf die Kreuzung und kollidierte dabei mit einem von rechts kommenden Auto.

Polizei sucht nach Zeugen für Unfall in Friedberg

Dessen Fahrzeugführer sagte aus, dass seine Lichtzeichenanlage ebenfalls Grünlicht zeigte. Der Fahrer des auf der B300 fahrenden Pkw zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei berichtet. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg zu melden.