Autofahrer übersieht beim Einbiegen Trambahn in Friedberg-West

Der Zusammenstoß an der Augsburger Straße in Friedberg -West ging mit Sachschaden glimpflich ab.

Nach einem Unfall an der Augsburger Straße in Friedberg-West musste der Straßenbahnverkehr am Freitagnachmittag für etwa 20 Minuten unterbrochen werden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 83-jähriger Pkw-Fahrer von der Tankstelle auf die Augsburger Straße fahren. Dabei übersah er die Straßenbahn, und es kam zur Kollision. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, am Mitsubishi in Höhe von ca. 2000 Euro. (AZ)