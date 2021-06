Kindergartenanbau in Friedberg-West wird teurer

Plus Friedbergs Stadtrat genehmigt die Mehrausgaben für die Erweiterung von Maria Alber. Die Kosten bereiten Sorgen, doch Bürgermeister Eichmann sieht sich bestätigt.

Die Erweiterung der Kindertagesstätte Maria Alber in Friedberg wird teurer als geplant. Dafür gibt es nach Angaben des planenden Architekturbüros Rockelmann zwei Gründe.