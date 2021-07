Wie viel Natur ist am Straßenrand in Friedberg möglich?

Plus Die Stadt Friedberg arbeitet an einem Mähkonzept. Warum dabei Blumen und Gräser nicht immer Vorrang haben.

Blühwiesen und naturbelassene Grünflächen sind im Kommen. Die Stadt Friedberg kann aber nicht immer Pflanzen am Wegrand einfach wachsen lassen. Das verdeutlichte der Leiter der Tiefbauabteilung, Moritz Ladwig, in seinem Bericht zum städtischen Mähkonzept im Umweltausschuss.