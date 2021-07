Bei Christine Olbrich in Wiffertshausen geht es "very british" zu

Das neue Zuckerguss-Heft bietet eine kulinarische Weltreise. Christine Olbrich aus Friedberg hat ihr Rezept für Scones eingereicht. Uns gibt sie ihre Geheimtipps preis.

Ihre ersten Scones hat Christine Olbrich in den 1970er-Jahren in England gegessen. Dieses leckere Gebäck wird dort in den Tearooms zum "cream tea" (auf deutsch Sahnetee) verzehrt. "Es gibt keinen Tee ohne die Scones und die 'clotted creme' dazu. Das ist eine dicke Sahne", sagt Olbrich. Es gebe nichts Britischeres als diese Zeremonie. Für die neue Ausgabe von Zuckerguss spezial verrät sie, wie man die Leckereien backt.

Christine Olbrich serviert ihre selbst zubereiteten Scones in ihrem Garten. Dem Motto very british ist sie treu geblieben, allerdings fehlt der typische Tea Room dazu. Foto: Sabine Roth

Zu Hause in Deutschland serviert Christine Olbrich zu diesem Gebäck Sahne und Marmelade. Die 69-Jährige ist fasziniert von den Eigenheiten und den Traditionen Englands. Heute sei es zwar etwas anders geworden und man müsse suchen, bis man einen echten "Tea Room" findet. "Früher gab es die an jeder Ecke", so die Rentnerin und Reiseliebhaberin. Vor 45 Jahren war sie mit ihrem Mann zum ersten Mal in England und hat dort ihren Urlaub verbracht. Inzwischen ist sie ein echter Fan dieses Landes und war schon achtmal dort.

Englische Scones im neuen Zuckerguss-Magazin

Wenn sie ihre Scones bäckt, fühlt sie sich "very british" und kann so ein Stück England mit nach Hause nehmen. "Ich war damals in Cornwall, als es noch keine Pilcher-Filme gegeben hat", schwärmt die Hobbybäckerin. Jedes Mal bringt sie ein kulinarisches Mitbringsel aus dem Englandurlaub mit. Deshalb hat sie schon verschiedene Rezepte für die Scones ausprobiert. Das Rezept, das sie nun für Zuckerguss eingereicht hat, findet sie aber am besten.

Dazu hat Christine Olbrich ein paar Tipps für die Zubereitung parat, die sie gerne weitergeben möchte. Man müsse darauf achten, dass man die Zutaten sorgfältig mit den Händen unterhebt und nicht wild knetet. Am besten soll alles mit den Fingerspitzen zu Bröseln verarbeitet werden. Die Masse soll so fein wie Sand werden. "Das wird alles mit der Hand gemacht, dazu braucht man kein Rührgerät und keinen Mixer. Bitte auch kein Nudelholz verwenden", warnt Olbrich. Und man dürfe den Teig nicht zu lange kneten, sondern müsse sehr behutsam mit ihm umgehen, sonst wird er nämlich zäh. "Ich finde diese Zeremonie klasse. Man muss diesen Teig einfach mit Gefühl machen", freut sich die Hobbybäckerin. Diese Tipps hat sie von einer Engländerin bekommen. Denn wenn man in den Bed-and-Breakfast-Unterkünften übernachtet, bekommt man einen guten Draht zu den Einheimischen und lernt sie besser kennen, hat sie erlebt.

Das Zuckerguss-Rezpept: Scones 1 / 3 Zurück Vorwärts Zutaten Teig 500 g Mehl (doppelgriffig) 1 Pck. Backpulver 1 EL Zucker 1 TL Salz 125 g Butter 2 Eier (Gr. M) 250 g Vollmilchjoghurt 75 g Rosinen (optional) Zusätzlich 1 EL Sahne 1 Eigelb

Zubehör Runder Ausstecher (Durchmesser 5 Zentimeter)

Zubereitung 1. Mehl, Backpulver, Zucker und Salz in eine große Schüssel geben. Butterflöckchen zugeben und mit den Fingern zu ganz feinen Streuseln verarbeiten. Eier und Joghurt verrühren und die Mischung zu den Streuseln geben. Kurz mit einem Löffel verrühren, bis alles vermischt ist. 2. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Teig auf wenig Mehl mit den Händen kurz verkneten. Auf der bemehlten Arbeitsfläche etwa 4 Zentimeter dick mit den Händen zu einer Platte formen (kein Nudelholz verwenden) und mit einem Ausstecher Scones formen. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 3. Sahne und Eigelb verquirlen, die Scones damit bestreichen. Im vorgeheizten Ofen etwa 15 bis 20 Minuten backen. Auskühlen lassen.

Für Olbrich ist es das erste Rezept, das sie bei Zuckerguss, dem Rezeptmagazin der Region, eingereicht hat. Weil sie so gerne reist, hat sie natürlich noch viele andere ländertypische Rezepte parat. Die finnischen Zimtschnecken (Korvapuusti - übersetzt Ohrfeige) haben ihr es auch besonders angetan. Das wird das nächste Rezept, das sie an den Zuckerguss schicken werde. Aus jedem Land etwas mitzubringen, ist schon zu ihrem Hobby geworden. Dabei legt sie größten Wert auf die Originalrezepte - das sei immer das Beste!

