Friedberg-Wiffertshausen

vor 31 Min.

Unbekannte brechen in Wochenendhaus ein

In Wiffertshausen wurde in ein Haus eingebrochen.

Am Wochenende brechen Unbekannte in ein Haus in Wiffertshausen ein. Die Unbekannten richten einen Sachschaden an und machen Beute.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag sind Unbekannte in ein Wochenendhaus Am Bahnholz in Wiffertshausen eingedrungen. Zudem wurde laut Polizei noch ein daneben befindliches Gartenhaus aufgebrochen. Es entstand ein Diebstahlsschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

