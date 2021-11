Wintereinbruch im Wittelsbacher Land: Viele Unfälle wegen Glätte

Schnee und Eis sorgten dafür, dass es im Gebiet der Polizeiinspektion Friedberg zu mehreren Unfällen kam. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von nahezu 60.000 Euro.

Der Wintersturm sorgte am Dienstagmittag für einen Unfall samt Vollsperrung der Bundesstraße 2 zwischen Friedberg und Kissing. Die Straße war seit ca. 11.30 Uhr für eineinhalb Stunden in beiden Richtungen nicht mehr passierbar. Im ganzen Landkreis-Süden kam es zu vielen Unfällen, die Polizei war zwischenzeitlich nur noch über die Notrufnummern erreichbar.

Wie die Polizei berichtet, wurde auf der B2 der Auflieger eines Sattelzugs umgeweht, zwei weitere Pkw wurden dadurch in Mitleidenschaft gezogen, eine Person leicht verletzt. Weiterhin wurde die B2 wegen Schneeverwehungen gesperrt, kurz nach 12 Uhr war der Räumdienst vor Ort, gegen 12.50 Uhr rollte der Verkehr wieder.

Die ersten Unfälle ereigneten sich gegen 7 Uhr in Friedberg und Rederzhausen. Ein 38-Jähriger war mit seinem VW-Caddy in der Lechhauser Straße unterwegs. Im Bereich des Kreisverkehrs kam er von der schneeglatten Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne, die komplett umgerissen wurde. Die Polizei meldet einen Sachschaden von 6500 Euro. Gut 45 Minuten später rutschte ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Audi in einer Rechtskurve auf der Altdorfstraße in Rederzhausen und prallte auf das entgegenkommende Fahrzeug einer 37-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5500 Euro.

Fast zur selben Zeit war in Ried ein 46-jähriger Volvo-Fahrer auf der Staatsstraße 2052 in westlicher Richtung unterwegs. Auch er geriet ins Schleudern und prallte gegen das Fahrzeug einer 55-Jährigen. Durch den Aufprall kam der 46-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 36-Jährigen. Dieser wurde durch die Wucht des Zusammenpralls mit seinem Auto in den Straßengraben geschleudert. Alle Fahrzeuginsassen seien, so die Polizei Friedberg, mit leichten Verletzungen ins Friedberger Krankenhaus gebracht worden. Zur Klärung des Unfallhergangs werden noch Zeugen befragt. Auch der Sachschaden muss noch ermittelt werden. Bis die Unfallstelle geräumt und der Unfallhergang aufgenommen waren, kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Staatsstraße 2052.

Verkehrszeichen in Mering umgefahren

Glimpflich davon kam eine 51-Jährige in Kissing. Sie war am Montagvormittag gegen 11.35 Uhr auf der Kreisstraße AIC12 von Mering in Richtung Kissing unterwegs. Auch hier war wieder die Schneeglätte die Ursache dafür, dass die Frau mit ihrem Smart in einer Rechtskurve auf Höhe des Wertstoffhofs nach links in den Grünstreifen rutschte. Die Frau wurde nicht verletzt, und am Auto entstand kein Schaden.

Nur etwa zehn Minuten später kam eine 56-jährige Autofahrerin in Mering in der Augsburger Straße mit ihrem Pkw auf die Querungshilfe des Kreisverkehrs und blieb erst an einem Verkehrszeichen stehen. Bei der Unfallaufnahme stellen die Einsatzkräfte der Polizei fest, dass der Pkw der Frau noch mit Sommerreifen ausgerüstet war. Die 56-Jährige wurde nicht verletzt. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 2800 Euro.

Elf Unfälle ereigneten sich am Montag im südlichen Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Gegen Abend häuften sich wieder die Unfälle. Um 17.30 Uhr erkannte eine 22-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße in Merching in Richtung B2 zu spät, dass ein 26-jähriger Fahrer dort mit seinem Pkw stand. Sie fuhr auf das Auto auf. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei meldet einen Schaden von 8000 Euro.

Weitaus höher war der Schaden bei einem Unfall in Mering. Um 18.15 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Lininienbus auf der Augsburger Straße auf das Auto eines 41-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 22.000 Euro.

Ein Fuchs läuft bei Dasing über die Straße

Zwei weitere Unfälle ereigneten sich um 19 Uhr in Merching. Zunächst war ein 19-Jähriger mit seinem Auto am Paartalweg unterwegs. Auf Höhe des Leitschlagwegs kam er nach rechts von Straße ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Der Mann wurde nicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 700 Euro. Gleich mehrere Fahrzeuge waren verwickelt als eine 37-Jährige mit ihrem Opel auf Staatsstraße 2052 von Egling in Richtung Merching fuhr. Sie wollte nach links in Richtung Brunnen abbiegen und rutsche auf schneebedeckter Fahrbahn in den Graben. Eine 21-jährige Fahrerin kam später hinzu und wollte der Frau helfen. Sie bremste ihr Fahrzeug ab. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation nicht rechtzeitig, bremste sein Auto zu spät ab und prallte auf das Fahrzeug der 21-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Insgesamt beläuft sich hier der entstandene Schaden auf 1250 Euro. Die Feuerwehr Merching sicherte die Unfallstelle ab. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

12.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Unfalls bei Dasing. Ein 47-Jähriger war mit seinem Van auf der B300 von Dasing in Richtung Aichach unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr bei Neulwirth sei, so die Aussage des 47-Jährigen, ein Fuchs über die Fahrbahn gesprungen. Der Mann wollte dem Tier ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Der Van-Fahrer und auch der Fuchs blieben unverletzt. (AZ)