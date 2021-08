Wahlplakate der CSU in Brand gesetzt - Belohnung für Hinweise

Ein Unbekannter hat Wahlplakate der CSU in Wulfertshausen angezündet. Das Feuer griff auf einen Zaun über. Stadtverbandsvorsitzender Losinger setzt eine Belohnung für Hinweise aus.

Die Polizei Friedberg sucht nach einem jungen Mann, der am frühen Sonntagmorgen mehrere Wahlplakate der CSU in Wulfertshausen angezündet hat. Stadtverbandsvorsitzender Manfred Losinger will 1000 Euro Belohnung für Hinweise aussetzen, die helfen, den Täter zu fassen. Er ist empört, weil mehr hätte passieren können.

Laut Polizei beobachtete ein Anwohner am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr, wie ein junger Mann in der Radegundisstraße die CSU-Plakate herunterriss und anzündete. Als der Unbekannte merkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er mit seinem Fahrrad in Richtung Moosstraße. Der Anwohner konnte das Feuer mit einem Eimer Wasser löschen, bevor größerer Sachschaden entstand.

Polizei sucht Mann, der in Wulfertshausen Plakate anzündete

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, schlank und sportlich. Er trug ein schwarzes T-Shirt und schwarze Shorts, unterwegs war er mit einem roten Rennrad.

Der CSU-Stadtverbandsvorsitzende und stellvertretende Landrat Manfred Losinger ist so wütend über die Aktion, dass er aus eigener Tasche eine Belohnung von 1000 Euro zahlen will, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion am Sonntag ankündigte. "Das geht mir gegen den Strich", sagt der Politiker, der selber in Wulfertshausen wohnt.

Schmierereien und Vandalismus seien Parteien mittlerweile gewohnt, aber mitten in einem Ort Plakate in Brand zu setzen, habe noch einmal eine andere Dimension. Zaun und Hecke waren durch die Flammen angekokelt - hier hätte laut Losinger mehr passieren können. Ihm ist auch aufgefallen, dass nur Plakate der CSU zerstört wurden. Die Wahlwerbung anderer Parteien in der Nähe habe der Unbekannte unversehrt gelassen.

Hinweise zu den zerstörten Wahlplakaten nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen.