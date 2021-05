Friedberg-Wulfertshausen

06:30 Uhr

Im Sieben-Minuten-Takt: Das müssen Sie über die Sonderimpfaktion wissen

In Wulfertshausen gibt es eine Impfaktion. Dr. Arian Derakhchan im Aufklärungsgespräch mit Peter Miller aus Friedberg.

Plus In Wulfertshausen werden bei einer Sonderimpfaktion 220 Personen aus dem Landkreis geimpft. Welcher Impfstoff verwendet wird und wie die Impfung abläuft.

Von Michael Eichhammer

1000 Menschen hatten sich für die Sonderimpfung in Wulfertshausen beworben, 220 bekommen am Freitag und Samstag den ersehnten Piks. Das Vakzin stammt nicht aus dem Kontingent des Landkreises, sondern aus dem des Arztes Dr. Arian Derakhchan, der es in seiner eigenen Praxis aus personellen Gründen gerade nicht verimpfen kann. Das ganze Dorf hilft zusammen für die Aktion, von der Menschen im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg profitieren.

