Schweren Herzens: Musikfestival "Reggae in Wulf" 2021 abgesagt

Plus Obwohl die Planungen weit fortgeschritten sind, findet das Musikfestival "Reggae in Wulf" 2021 nun doch nicht statt. Wie es jetzt weitergeht.

Bis zuletzt hatten die Veranstalter gehofft, nun steht aber fest: Das Musikfestival "Reggae in Wulf" wird auch 2021 nicht stattfinden. Eigentlich stand alles bereit für das erste Ferienwochenende Ende Juli. Nun fiel "schweren Herzens" die Entscheidung gegen die Veranstaltung. Zwei Punkte sind ausschlaggebend für die Absage.