Friedberg-Wulfertshausen: Unbekannter beschädigt geparkten Wagen

Ein Unbekannter hat einen geparkten BMW Mini beschädigt. Der Unfall passierte wahrscheinlich beim Rangieren. (Symbolfoto)

Wohl beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter einen geparkten BMW Mini. Das Fahrzeug war am Montagnachmittag in der Kirchstraße in Friedberg-Wulfertshausen auf einem Garagenvorplatz abgestellt.

Polizei: Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden

Die Höhe des Schadens muss laut Polizei Friedberg noch ermittelt werden. (pos)

