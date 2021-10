Zu spät gebremst: 81-Jährige verursacht Unfall

Ein 27-Jähriger muss in Wulfertshausen sein Auto abbremsen, das bemerkt eine 81-Jährige hinter ihm zu spät und es knallt.

An der Kreuzung von Radegundisstraße und Wulferichstraße in Wulfertshausen sind zwei Autos am Mittwoch zusammengestoßen. Ein 27-Jähriger fuhr auf der Radegundisstraße in Richtung Osten und musste an der Kreuzung mit der Wulferichstraße anhalten.

Es war gegen 11.15 Uhr, als eine 81-Jährige die Verkehrssituation laut Polizei zu spät erkannte und dem Mann auffuhr. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei etwa 3500 Euro. (AZ)