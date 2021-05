Wulfertshausen stellt eine Impfaktion auf die Beine

Simone und Manfred Losinger organisieren eine Sonderimpfung. Es stehen voraussichtlich 250 Dosen für Menschen aus dem ganzen Landkreis zur Verfügung.

Das ganze Dorf hilft zusammen, damit am Freitag und Samstag, 28. und 29. Mai, eine Sonderimpfung in Wulfertshausen stattfinden kann. Die Idee hatten Simone und Manfred Losinger. „Auch wir wollen etwas tun, damit es beim Impfen weiter voran geht“, hatten die beiden sich gedacht. Wichtig: Die voraussichtlich etwa 250 Dosen Biontech und AstraZeneca sollen nicht nur Menschen aus Wulfertshausen zugute kommen.

Tochter und Vater Losinger bekommen Unterstützung von Dr. Arian Derakhchan. Der Mediziner wohnt in Wulfertshausen und betreibt mit zwei Kollegen als Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie die Praxisclinic Mering. Derakchan sagte sofort zu, weil auch ihm das Thema sehr am Herzen liegt. "Impfen ist unsere wichtigste Waffe gegen das Virus“, sagt der Arzt.

Corona-Impfung im Wulfertshauser Pfarrzentrum

Er klemmte sich ans Telefon, um die Rahmenbedingungen zu klären. Schnell kristallisierte sich heraus, dass eine solche Aktion prinzipiell möglich ist - und die Planung begann. Der geeignete Ort schien das Pfarrzentrum in Wulfertshausen zu sein.

Die Pfarrei Maria Schnee und St. Radegundis erklärte sich sofort bereit, denn auch hier herrscht die Meinung: "Wir alle wollen dazu beitragen, dass so schnell als möglich jedem, der es möchte, ein Impfangebot zur Verfügung steht.“ Das gleiche Signal erhielt die „Impftruppe“ vom Wulfertshauser Feuerwehrkommandanten Andreas Hubel, der die Unterstützung der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zusagte. Weiter ging es dann mit der Suche nach medizinischem Personal.

Auch hier wurden die Drei dieses Mal mit Unterstützung von Florian Wurzer schnell fündig. Margit Lucchesi, Maria Zangl, Stefanie Walkmann, Claudia Losinger und Petra Utz waren begeistert von der Aktion und waren gleich bereit mitzumachen. Dann gab es auch noch vom Kreisverband des Roten Kreuzes die Zusage. Mario Pettinger, den Simone Losinger am Pfingstmontag um Unterstützung bat, organisierte das aus seinem Urlaub.

Die „Impftruppe“ ist begeistert: „Dieser Zusammenhalt und dieses Engagement mache unseren Landkreis aus“, sagen die beiden Losingers. So stand der Rahmenplan. Die große Frage war aber: Wie erfolgt die Anmeldung und wem sollen die Impfungen zur Verfügung stehen?

Wer bekommt die Impfungen mit Biontech und AstraZeneca in Wulfertshausen?

Die Organisatoren sagen: „Uns allen war klar, dass man es nur falsch machen kann. Das hat die bisherige Erfahrung gezeigt, weil insgesamt noch zu wenig Impfstoff zur Verfügung steht und es deswegen immer zu Enttäuschungen bei denjenigen kommt, die nicht zum Zug kommen." Erst vergangene Woche hatte es Ärger wegen der Impfaktion des Landkreises mit Johnson & Johnson gegeben, wie Manfred Losinger als ehrenamtlicher Mitarbeiter am Bürgertelefon des Landratsamtes hautnah erfahren musste. Sie waren sich aber einig: Aus Angst, etwas falsch zu machen und Kritik zu ernten, die Chance nicht zu nutzen, kommt nicht infrage.

So hat sich das Team entschieden, folgendermaßen vorzugehen. Die zur Verfügung stehenden Biontech-Dosen sollen vorzugsweise an Frauen zwischen 18 und 60 Jahren ausgegeben werden. Diese kommen aus Sicht der „Impftruppe“ gerade ein wenig zu kurz, da AstraZeneca wegen seiner möglichen Nebenwirkungen größtenteils an Männer ab 18 und Frauen ab 60 Jahren verimpft wird. Jüngere Frauen, die keiner Prioritätengruppe angehören, haben somit derzeit deutlich weniger Chancen.

Die Impfung mit AstraZeneca sollen insbesondere Frauen und Männern über 60 Jahren zur Verfügung stehen, aber auch allen anderen, die eine solche Impfung wünschen. Prinzipiell richtet sich das Angebot an alle Menschen, die im Landkreis Aichach-Friedberg wohnen.

So läuft die Anmeldung zu Wulfertshauser Impfaktion 1 / 5 Zurück Vorwärts Anmeldung Die Anmeldung zur Impfung am Freitag, 28. Mai, und Samstag, 29. Mai, kann am Donnerstag, 27. Mai, ab 9 Uhr über die Internetseite der Pfarrei erfolgen www.pfarreiengemeinschaft-staetzling.com.

Termin Die Impfungen finden am Freitag, 28. Mai, zwischen 9 und 18 Uhr sowie am Samstag, 29. Mai, ab 10 Uhr im Pfarrzentrum Wulfertshausen, Oberer Dorfweg 1, Friedberg, statt.

Voraussetzung Eine Impfung ist nur mit Anmeldung möglich und nur für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Aichach-Friedberg gedacht.

Zwingend nötige Unterlagen Personalausweis oder Reisepass, Impfausweis, wenn vorhanden ausgefüllter Aufklärungsbogen Anamnese- und Einwilligungsbogen Krankenkassenkarte



Beim Thema Online-Anmeldung konnte sich die Impftruppe ebenfalls über ehrenamtliche Unterstützung freuen. Ein EDV-Spezialist hat ein entsprechendes System ausgearbeitet und dem Team eingerichtet.

Auch in Ried gibt es eine Impfaktion

Die Aktion in Wulfertshausen ist nach der in Ried die zweite von einer Dorfgemeinschaft organisierte Sonderimpfung im Landkreis. Die andere findet im Rieder Rathaus in Zusammenarbeit von Feuerwehren und Praxis Guha statt.

