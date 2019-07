vor 18 Min.

Friedberg: Zaun an Bäckerei Ihle gerammt und weggefahren

Erst den Zaun einer Ihle-Filiale beschädigt und dann weggefahren: Die Polizei in Friedberg hofft auf Hinweise zu einem noch unbekannten Autofahrer.

Ein Unbekannter kümmerte sich am Montagabend nicht um den Schaden, den er an einer Filiale der Bäckerei Ihle in Friedberg angerichtet hatte.

Ein noch unbekannter Täter beschädigte jetzt vermutlich beim Rangieren einen Teil des Zauns am Gelände der Landbäckerei Ihle in der Dr.-Balthasar-Hubmaier-Straße in Friedberg.

Der entstandene Sachschaden durch den Vorfall am Montag gegen 17.50 Uhr beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

Themen Folgen