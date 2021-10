Zeugensuche: Unbekannter fährt in Friedberg parkendes Auto an

Jemand beschädigt einen geparkten Wagen am Mittwoch in Friedberg. Dabei entsteht ein Sachschaden, für den niemand die Verantwortung übernimmt.

In der Rothenbergstraße in Friedberg wurde am Mittwoch ein brauner VW Sharan angefahren. Der oder die Schuldige verschwand, ohne sich um den entstandenen Schaden an der linken Fahrzeugseite zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen für Unfall in Friedberg

Laut Polizei muss der Unfall zwischen 7.45 Uhr und 13.30 Uhr geschehen sein. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)