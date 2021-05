Zigarettenautomat: Täter macht trotz "Sprengung" keine Beute

In der Josef-Wassermann-Straße in Friedberg wird ein Zigarettenautomat beschädigt. Ein Mitarbeiter findet Reste eines Böllers. Der Schaden ist hoch.

Ein unbekannter Täter hat einen Zigarettenautomaten in der Josef-Wassermann-Straße in Friedberg beschädigt. Der Automat wurde mit einem Böller gesprengt, allerdings hat der Täter trotzdem kein Geld entnehmen können. Ein Mitarbeiter der verantwortlichen Firma stellte den Schaden fest, die Tat muss sich zwischen dem 27. April und dem 18. Mai ereignet haben. Laut Polizei stellte der Mitarbeiter auch fest, dass der Böller in dem Automaten gezündet wurde.

Böller verursacht hohen Sachschaden

Von dem Sprengkörper wurden Reste gefunden. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro und die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

