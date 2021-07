Zu viel getrunken: 20-Jähriger droht Ärger nach Alkoholtest

Verkehrskontrolle in Friedberg: Ein 20-Jähriger muss anhalten. Die Polizei stellt fest, dass er nach Alkohol riecht. Jetzt wird gegen den Mann ermittelt.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Seestraße in Friedberg wurde am Donnerstag gegen 1 Uhr ein 20-Jähriger überprüft. Dabei stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Autofahrer fest.

Beim Alkoholtest seien 0,69 Promille herausgekommen, meldet die Polizei. Er durfte nicht weiterfahren, und die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit gegen ihn. (AZ)